《焦点》苹果发布智能手表与大屏iPhone，欲重振创新之王声望

巴克莱资本9月5日报告称，移动支付功能将让苹果获得“美国最大的消费者交易数据库之一”。

新款iPhone将配备“安全元素”芯片(晶片)及近场通讯(近距离无线通，NFC)功能。

网上支付网络公司Dwolla执行长Ben Milne称，Apple Pay的用户体验不错，但他希望听到更多有关苹果将如何处理支付基础设施陈旧问题的信息。

“对于他们希望构建的未来而言，现在的陈旧支付体系并不达标。”

他补充道，考虑到iPhones的使用量，Apple Pay料将得到广泛使用，但苹果必须先要解决支付程序成本高昂的问题，之后才能使这个新功能得到普及。(完)