《焦点》苹果发布智能手表与大屏iPhone，欲重振创新之王声望

芝加哥期市：玉米期货收跌，因天气改善和担心NAFTA前景
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
巴克莱资本9月5日报告称，移动支付功能将让苹果获得“美国最大的消费者交易数据库之一”。
新款iPhone将配备“安全元素”芯片(晶片)及近场通讯(近距离无线通，NFC)功能。
网上支付网络公司Dwolla执行长Ben Milne称，Apple Pay的用户体验不错，但他希望听到更多有关苹果将如何处理支付基础设施陈旧问题的信息。
“对于他们希望构建的未来而言，现在的陈旧支付体系并不达标。”
他补充道，考虑到iPhones的使用量，Apple Pay料将得到广泛使用，但苹果必须先要解决支付程序成本高昂的问题，之后才能使这个新功能得到普及。(完)
(编译 徐文焰/王丽鑫/许娜；审校 白云/郑茵)
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中基本收平盘 ，交易商等待从美国政府周度出口销售报告中寻找方向。 “市场静待明日早上公布的销售报告，才作出反应，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner说。 美国农业部的周度出口销售数据将在周四发布。 ICE-7月期棉 收涨0.03美分，或0.04%，报每磅79.39美分，盘 中交易区间为78.71-79.74美分，后者为3月16日来最高。 期货市场总成交量增加3,243口，至24,020口。数据显示，前一日未 平仓合约增加2,744口，至247,883口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)