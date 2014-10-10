苹果将推迟生产大屏iPad--WSJ

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月9日 - 《华尔街日报》(WSJ)援引熟悉情况人士的说法报导称，苹果 供应商已将批量生产尺寸更大的iPad推迟至明年年初。

报导称，苹果供应商原计划于12月开始量产更大屏幕的iPad，但目前他们正在努力生产足够多的新iPhone手机以满足旺盛的需求。

WSJ称，富士康 目前在华有20万名工人从事组装新款iPhone和制作金属壳等产品的工作。

苹果料将于10月16日发布新款iPad。

报导称，苹果更大尺寸的平板电脑可能配备12.9英寸液晶显示屏，分辨率与去年10月推出的iPad Air类似。

路透未能立即联系到苹果就此置评。（完）