苹果移动支付服务有望推动NFC支付

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透法兰克福9月10日（记者 Harro Ten Wolde） - 分析人士及NFC厂商称，苹果(AAPL.O)在周二的新品发布会上宣布推出移动支付服务Apple Pay，预计会让支持该服务的近场通信技术（NFC）得到提振。
苹果在周二的发布会上发布了4.7英寸iPhone 6、5.5英寸iPhone 6 Plus以及智能手表Apple Watch。苹果的所有新设备都将配备Apple Pay功能，用户只要将手机靠近非接触智能卡支付终端就能在店内完成支付。
为了支持Apple Pay功能，苹果的新设备均配备有“安全元素”芯片和NFC天线。
NXP Semiconductors(NXPI.O)在NFC领域占主导地位，其主要竞争对手包括高通(QCOM.O)、BroadcomBRCM.O、联发科技(2454.TW)及STMicroelectronics(STM.PA)。
“NXP Semiconductors对此肯定会很高兴，”Juniper分析师Windsor Holden说。
当NXP被问及是否向苹果的新款iPhone供应其NFC芯片时，该公司拒绝发表评论。
NFC技术出现已有逾10年，但尚未被广泛采用，虽然该技术被视为是一种安全的移动支付方式。
Gartner的分析师预测，到2016年，使用NFC的移动支付规模将升至接近220亿美元的水平，而去年的规模还不到50亿美元。尽管如此，这样的规模占全球支付市场的比例仍不足5%。
Holden称，苹果如今向庞大的用户推出移动支付服务，或可产生“光环效应”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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