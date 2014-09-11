苹果移动支付服务有望推动NFC支付

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Harro Ten Wolde

路透法兰克福9月10日 - 分析人士及NFC厂商称，苹果 在周二的新品发布会上宣布推出移动支付服务Apple Pay，预计会让支持该服务的近场通信技术（NFC）得到提振。

苹果在周二的发布会上发布了4.7英寸iPhone 6、5.5英寸iPhone 6 Plus以及智能手表Apple Watch。苹果的所有新设备都将配备Apple Pay功能，用户只要将手机靠近非接触智能卡支付终端就能在店内完成支付。

为了支持Apple Pay功能，苹果的新设备均配备有“安全元素”芯片和NFC天线。

NXP Semiconductors 在NFC领域占主导地位，其主要竞争对手包括高通 、Broadcom 、联发科技 及ST Microelectronics 。

“NXP Semiconductors对此肯定会很高兴，”Juniper分析师Windsor Holden说。

当NXP被问及是否向苹果的新款iPhone供应其NFC芯片时，该公司拒绝发表评论。

NFC技术出现已有逾10年，但尚未被广泛采用，虽然该技术被视为是一种安全的移动支付方式。

Gartner的分析师预测，到2016年，使用NFC的移动支付规模将升至接近220亿美元的水平，而去年的规模还不到50亿美元。尽管如此，这样的规模占全球支付市场的比例仍不足5%。

Holden称，苹果如今向庞大的用户推出移动支付服务，或可产生“光环效应”。（完）