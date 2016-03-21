苹果周一料将发布iPhone中端机型 主打新兴市场

预计苹果将于周一推出一款尺寸较小、价格较低的iPhone，主打可能包括中国在内的新兴市场，苹果希望逆转iPhone全球销售下滑的局面。苹果已邀请记者周一前往该公司总部的礼堂。苹果在新机型发布前向来三缄其口，但科技与财经界分析人士预计，苹果将推出一款价格较低、约4英寸屏幕的机型，会有Apple Pay等一些最新功能。路透