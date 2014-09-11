苹果支付服务或有助提升iPhone大屏幕手机销量

路透9月10日(记者 Soham Chatterjee) - 苹果新款iPhone添加移动支付服务Apple Pay或有助提升iPhone大屏幕手机的销量，重夺流失到安卓手机的市场份额。

苹果周二发布了iPhone 6和一款智能手表Apple Watch，后者是执行长库克接掌苹果以来推出的第一款新品。

苹果周三劲升3.1%，至101美元。至少6家券商将苹果目标股价上调16美元，达到116美元，但也有少数人下调其目标股价。

华尔街很多人看好Apple Pay，美国投资银行派杰(Piper Jaffray)分析师吉恩蒙斯特(Gene Munster)称Apple Pay是周二苹果发布会上“真正的明星”。

该支付系统可让iPhone 6及iPhone 6 Plus的用户只需通过点击即可用美国运通(AXP.N)、Visa(V.N) 或万事达(MA.N)的银行卡购买麦当劳(MCD.N)的汉堡或全食品超市公司(Whole Foods Market Inc)(WFM.O)的杂货。

三星电子(005930.KS)、摩托罗拉移动等公司均在很多安卓智能手机中添加类似的无线技术。但谷歌钱包等支付系统没能普及，这种无线技术也没能成为智能手机的标准。

William Blair的分析师们在报告中写道：“在移动支付领域，我们认为，苹果公司作出了一个重大突破，破解了多年来影响智能手机业的一个重要而棘手的问题。”

库克自上任以来一直面临推出新服务以及为抗衡三星电子Galaxy Note系列推出大屏幕手机的压力。

根据市场研究公司IDC的数据，截止到6月份的当季，iPhone全球市场份额从一年前的13%下滑至11.7%。

BMO Capital Markets的分析师们表示：“Apple Pay是一项有助于苹果产品销售的功能，对提升利润也会有小幅帮助。” （完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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