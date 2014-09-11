焦点：高档手表厂商如何看Apple Watch？

2010年5月7日在日内瓦拍到的一只百达翡丽经典表。 REUTERS/Denis Balibouse

路透苏黎世/法兰克福9月10日（记者 Silke Koltrowitz/Eric Auchard） - 苹果(AAPL.O)当初推出iPod颠覆了音乐产业，推出iPhone后又抢走诺基亚在手机市场的地位，如今苹果又推出智能手表Apple Watch，有人士警告称瑞士手表厂商可能受到重大冲击，但瑞士手表厂商对此不以为然。

瑞士手表业一名专家不屑地说：“这些是短暂风行的产品，并无恒久价值。”

图勒（Franz Tuerler）是苏黎世一家高档手表店的老板，他称，苹果智能手表面对的是截然不同的客户群，这个群体更看重科技而非显赫身份和情感体验。

图勒说：“我认为Apple Watch会取得成功。但与久负盛名的瑞士手表业之间并无竞争。”

奢饰品业可能自认为不会受到苹果产品的挑战，但分析师则认为奢侈品业不能这么沾沾自喜，尤其是价格不太高的产品类别。

Vontobel钟表业分析师韦伯（Rene Weber）对路透表示：“这（Apple Watch）是第一款令人信服的智能手表，我们相信它会影响到整个手表产业，但主要是影响到中低端价位的手表。”

一名行业消息人士认为，500-1,500欧元价位的手表可能容易受到冲击。

投资者认为斯沃琪集团（Swatch）UHR.VX面临的风险最大，因其20%的营收来自中低端产品。

目前为止瑞士还没有一家手表厂商宣布与科技公司携手开发智能手表项目。斯沃琪曾多次声称其拥有生产“智能”手表所需的一切技术，不想依赖合作伙伴。

斯沃琪执行长海耶克（Nick Hayek）近期在采访中告诉路透，该公司倾向于明年推出带有智能健康功能的手表。

但Apple Watch除了健康监测功能外，还能发送信息、听音乐，且具支付功能。倘若苹果重新定义了人们对腕表的期望，那手表厂商可能就真的面临险境了。

高档手表厂商Parmigiani的执行长雅格特（Jean-Marc Jacot）并不将苹果智能手表视作威胁。Parmigiani手表平均售价3万欧元。

他说：“高端消费者会买Apple Watch，因为这是苹果的产品。但他们应该不会因此就不买经典手表了。他们两个都会买。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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