（更正）焦点：苹果iPhone 7推出在即 但很多人却在坐等明年的8

(更正：因译文有误，倒数第三段改为“尽管Apple Watch声势浩大，但实际销售情况尚未达到应有水准”，非“Apple Watch的销售情况尚不足以证明应该对其进行大力宣传造势”)

路透旧金山9月7日 - 苹果(AAPL.O)的iPhone 7周三将在全球亮相，但很多消费者和投资者已经将目光转向2017年的iPhone版本，期待届时会有更重要的改进。

据博主及分析师预计，在周三旧金山的年度产品发布会上，苹果公司将推出无耳机插孔的新款iPhone，实现无线耳机，并采用力压感应式Home键，还有用于Plus版本的双镜头摄像头，以及其它较小的改进。

iPhone业务占到苹果整体营收的一半以上。苹果往往每隔一年便对iPhone进行重大改进，最近一次重大改进是2014年的iPhone 6。此次iPhone 7的微幅改良意味着，这次的改进周期会是三年。

“他们今年的设计保持原样，部分原因似乎是因为在酝酿明年的更大变动，”Jackdaw Research的分析师Jan Dawson称。

今年iPhone销售已连续两季下降，这也是iPhone史上首度出现这样的销售下滑。Dawson表示，由于许多购买iPhone 6与iPhone 6 Plus的消费者面临升级需求，因此苹果iPhone 7的销售可能会有个位数的成长。

但一些消费者科技网站奉劝用户暂缓升级，等待明年的下一代版本出炉，届时iPhone将迎来推出十周年。

分析师表示，iPhone 8可能配备更大的无边框屏幕，并将home键整合在内。

BGC Partners分析师Colin Gillis表示，华尔街对成长的要求是急切的，苹果将面临逆转今年颓势的巨大压力。

“iPhone 7有可能会让投资者失望，”他说。

Creative Strategies的分析师Ben Bajarin说，消费者现在要等更长的时间才会换新手机，苹果在考虑产品路线图时必须要注意到这种转变。

分析师预计Apple Watch将是此次发布会的第二个关注点。苹果料将改进去年推出的这款可穿戴产品，使用速度更快的处理器和GPS芯片(晶片)，让用户可以不需携带手机就可实现跑步或其他运动的跟踪。多数分析师认为，尽管Apple Watch声势浩大，但实际销售情况尚未达到应有水准。苹果尚未公布Apple Watch的销售数据。

Bajarin说，Apple Watch的起售价为299美元，远远高于市面上的其他可穿戴产品，苹果可以做出的最有意义的改变就是降价。

“用户对这类产品的价格很敏感，”他说，苹果“还没有做到这一点”。(完)