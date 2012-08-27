苹果打赢专利官司 微软或坐收渔利赢得亚洲厂商青睐

路透香港/西雅图8月26日电---在与三星电子那场数年来最受关注的专利官司中,苹果取得决定性胜利,可能为微软最终加入移动产品热潮敞开大门,因为基於安卓系统(Android)的智能手机和平板电脑厂商会权衡法务风险.

微软(MSFT.O)7月推出Surface平板电脑,对苹果(AAPL.O)和三星(005930.KS)似乎构成挑战,这款产品向外界展示了改善後的Windows软件,微软冀望籍此为进入移动领域铺平道路.

不过,支持触屏和云计算的新Windows 8是否对安卓或苹果iOS构成真正意义上的竞争,还有待观察.安卓系统是全球应用最广泛的移动软件.但曾经谨慎看待Windows能否取代谷歌安卓的移动行业高层们表示,周五裁决三星抄袭苹果设计和软件功能,提高了他们对使用微软产品作为替代品的兴趣.

关键原因是:他们担心苹果发起专利诉讼.

一些分析师对微软是否有能力生产让移动用户心仪的产品表示怀疑.

"作为安卓以外的选择,微软一直是这场专利战的受益者,"Inflexion Point Strategy联合创始人Ron Laurie表示."但诉讼本身带来的安全感不够.你还得吸引客户才行."

他还补充称,从迄今市场来看,客户想要的是像苹果产品那样的手机和平板电脑.

华尔街认为,微软仍有机会重现昔日辉煌,投资者称2013年该公司前景广阔.不过,他们也仍想看到微软股价高於30美元的确凿理由.自2000年以来,该股就未再长时间处在30美元上方.

业内官员表示,亚洲制造商目前需投资於安卓平台的进一步客制化,就像亚马逊(AMZN.O)对其Kindle Fire设备所做的那样.

中国大型手机制造商--中兴(000063.SZ)和华为HWT.UL拒绝置评.两家公司均已宣布计划推出搭载Windows的手机,对安卓产品形成补充.

"(台湾)宏达电(2498.TW)、(谷歌)摩托罗拉以及索尼等较小型的安卓手机制造商将经历一段具有挑战性的时期,"Korea Investment & Securities的分析师Seo Won-Seok称,"他们将面临生产成本增加,以及安卓族群进入门槛上升的问题.他们目前面临来自苹果类似诉讼的巨大风险."

分析师称,制造商也可能关注Windows以外的其他手机操作系统.例如,三星也有使用名叫Bada专有软件的手机.

中国制造商亦可选择本土操作系统,例如百度(BIDU.O)以及阿里巴巴开发的系统.但Ovum驻北京的分析师Jane Wang认为这些操作系统不会大规模被采用,因为配套应用程序和服务仍然有限.(完)

--编译 白云/王翔琼;审校 隋芬

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