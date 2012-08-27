苹果虽在专利官司大胜 但三星料将迅速重振旗鼓

* 苹果获得逾10亿美元赔偿判决,因iPhone及iPad遭侵权

* 三星部分产品也可能禁止在美国销售

* 三星过去已有迅速调整设计,以克服侵权问题的纪录

* Android软体面临威胁,可能损及三星以外业者

* 广受注目的官司可能提高三星品牌知名度

记者 Miyoung Kim 编译 蔡美珍/李春喜

路透首尔8月25日电---在专利大战中输给智慧型手机死对头兼最大客户苹果(AAPL.O),将使韩国三星电子(005930.KS)的210亿美元雄厚金库稍微失血,但这次落败有可能反而更加巩固三星在全球智慧型手机市场的领导地位.

美国法院判决三星侵犯苹果部分专利,下令三星赔偿10.5亿美元.三星在4-6月卖出约5,000万支手机,是苹果的近两倍.

虽然这项判决是苹果的一大胜利,但赔偿金额比苹果求偿的25亿美元少了一半以上,而且只相当於三星的电讯事业年营收的1.5%.但主审法官仍有可能提高最後赔偿金额.

手机及平板电脑业务是三星成长的最大动力,占总获利约70%.三星4-6月净利达45亿美元.

三星旗下热销的Galaxy系列智慧型手机也可能禁止在美国销售.但三星拥有迅速赶上对手创新技术的"快速执行"能力,即使面临任何禁售命令,三星大概也会很快就推出经过修改且没有侵权的产品.

"一年多之前开始进行诉讼後,三星的新产品已经作了一些设计调整,"韩国投资证券分析师Seo Won-seok称."经过这项判决,现在三星更可能作更多调整,或是他们可能会决定提高产品价格,弥补专利相关款项."

此外,苹果要求三星的手机销售必须支付给苹果一笔专利使用费,这项要求对其他谷歌(GOOG.O)Android系统手机厂商的打击,可能更甚於对三星的影响.真要说的话,这场受到大肆报导、牵连深远的美国官司,已经让三星的品牌更加响亮.

**判决**

经过长达数周的庭审後,加州法院的陪审团星期三才开始讨论判决,周五便作出裁决.苹果控告七项专利遭侵权,三星则宣称自己有五项专利遭苹果侵犯.判决内容显示,九人陪审团很容易就认定三星抄袭了苹果iPhone及iPad的部分特色.

苹果表示,计画七天内提出禁售要求,主审法官预定9月20日听证,这有可能导致三星重要产品遭禁售.

由於陪审团认定三星"蓄意"侵权,苹果可寻求三倍的赔偿.

在这之前不到24小时时间,首尔一家法庭周五裁定，三星Galaxy旗舰智能手机看似与苹果iPhone十分相像，但三星并未侵犯iPhone的设计专利。

三星针对美国法庭判决发表强硬回应,形容这是"美国消费者的损失",并表示这场法庭大战离结束还很远."这不是这件官司或全球各地进行中诉讼的结尾,有些诉讼判决已经驳回苹果的主张,"三星声明称.

野村分析师CW Chung在判决出炉前预测,不论这次结果为何,苹果与三星有可能要花上多年时间达成和解,两家公司将稳稳控制超过2,000亿美元的全球智慧型手机市场.

"这场法律诉讼可能最後是双方达成互相授权协议,这应该会使他们在智慧型手机市场建立一道更高的专利围墙,"Chung指出."这会对三星及苹果的股价带来正面影响,同时对其他竞争对手造成重大威胁."

根据赔偿判决内容,法院要求三星每支手机支付苹果约10美元权利金,此举被视为打击使用Android系统的对手产品.目前Android系统手机占全球市场逾三分之二.

如果苹果对其他Android手机厂商提出类似的诉讼,在智能手机价格下滑之际,这可能压缩利润,因而更加巩固三星的主导地位,因为三星是少数仍有足够利润能够吸收这笔额外成本的厂商.

其他使用Android系统的竞争对手包括台湾宏达电(2498.TW)、韩国LG电子(LG Electronics)(066570.KS)、谷歌旗下摩托罗拉、日本索尼(Sony)(6758.T)及一些中国品牌.

**有得有失?**

虽然三星在美国官司原本就被视为落居下风,但苹果在判决中几乎大获全胜,仍令人意外,许多分析师原本预期会是各有得失.

三星过去一向能够灵活出招,在法院判决特定产品侵犯苹果专利之前,就发表机种升级,让侵权的机种产品退役.三星藉由一些工程微调回避这些判决,而且也作了一些大胆的设计改变,使自家产品与苹果有所区隔.

"这对三星的影响将很有限,因为相关机种大多是老旧产品,而三星的新产品确实作了设计改变以避免潜在诉讼,"SU Intellectual Property的专利律师D.J. Jung称.

"不过...这次是在最重要市场大败.三星的品牌难免会受到负面影响--三星可能会被视为一家模仿公司."

尽管三星的旗舰产品Galaxy S III手机并未涉及这宗官司,但陪审团认同苹果享有特色及设计元素的专利权,苹果有可能会根据这点来攻击Galaxy S III.

马里兰州CFRA Research的机构投资者法律顾问Nick Rodelli表示,苹果有可能不必另外针对Galaxy S III发起新的诉讼,而是将它纳入侵权案的"藐视法庭罪程序",这种做法的判决会加快许多.

**跳出思维框架**

瑞银分析师在判决宣布前的研究报告中写道,从长期来看,虽然苹果赢得官司,但结果却可能对其不利,"因为真正的威胁不是在苹果自己的游戏中将其击败的对手,而是游戏的改变.

"如果对手必须得跳出思维框架,他们跳跃式地超过苹果,或者开创出新产品的可能性要更大.如果他们只是模仿,苹果就可以像可口可乐(KO.N)一样,宣称自己才是'真正的王者'."

三星似乎也领先行业潮流,该公司在最新的平板电脑产品中恢复了曾受贾布斯嘲讽的手写笔功能,并且开创出具有5.3英寸屏幕的手机与平板电脑跨界产品Note.

苹果虽然基本上坚守自己最初的产品形式和设计,但似乎也在进行改变,外界揣测下一代iPhone手机可能配备更大尺寸的屏幕,而新iPad的尺寸也可能会缩小.

根据行业研究公司国际数据公司(IDC)的最新数据,三星在中国市场的份额几乎是苹果的两倍,而苹果在今年4-6月被联想(0992.HK)和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)超越,降至第四位.中国今年有望成为全球最大的智能手机市场.

通过美国专利案和全球其他地区许多待判案件的宣传,三星品牌被认定为苹果的对手,与之处於对等地位,而不仅仅是供应商.

在Campaign Asia-Pacific最近一次的品牌排名中,三星高居榜首,领先於第二位的苹果.(完)

--译文审校 张涛/张明钧

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