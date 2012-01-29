乔布斯曾致函谷歌要求停止挖墙角

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透1月27日电（记者 Dan Levine）---据一份法院文件显示，2007年，乔布斯曾致信谷歌首席执行官施密特，要求後者停止从苹果挖人，谷歌一名职员也因此下岗。
这封邮件周五在一起民事诉讼中曝光。五名软件工程师起诉苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOG.O)及其它五家科技公司，指责上述公司消除彼此间人才竞争，合谋压低雇员薪酬福利。
2010年，谷歌、苹果、Adobe Systems(ADBE.O)、英特尔(INTC.O)、Intuit(INTU.O)、迪士尼(DIS.N)旗下皮克斯(Pixar)与美国司法部达成和解，司法部禁止这些公司达成互不挖墙角协议。
周五公布的文件显示，现已过世的乔布斯曾在2007年3月致信施密特，谈及谷歌雇员试图招聘一名苹果工程师一事。当时施密特同时是苹果董事会成员。
乔布斯写道：“如果你们的招聘部门停止这种行为，我会非常高兴。”
施密特将邮件转发给他人，法庭文件未批露这些人的姓名。他写道：“你们能阻止这种行为，并告诉我为什麽会发生这种事情吗？”
谷歌人力总监回复称，联系苹果工程师的谷歌雇员将在一个小时内被解雇。他还说道：“请代我向乔布斯致歉。”
谷歌发言人芬维克（Niki Fenwick）周五称，公司“一直积极大力招聘顶尖人才。”苹果负责人暂未对此发表评论。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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