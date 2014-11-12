苹果面临诉讼 因iPhone用户更换其他系统手机后短信丢失

路透11月11日 - 美国地区法官裁定，美国消费电子公司苹果(AAPL.O)必须面对法律诉讼。苹果被控未能告知消费者，如果他们从iPhone转而使用安卓智能手机，苹果的信息系统将阻止他们收到部分短信。

美国加州圣何塞地区法官Lucy Koh称，苹果必须面对Adrienne Moore的指控。Moore指称，4月她把手机从iPhone 4换成三星(005930.KS)的Galaxy S5后，保留了与Verizon Wireless(VZ.N)签订的无线服务合约，但受到苹果的短信屏蔽干扰。

Moore寻求提出集体诉讼及获得损害赔偿，她指控苹果未能告知当iPhone用户转而使用非苹果设备后，iOS 5软件将如何屏蔽“无数”从其他苹果设备用户所发出信息的接收。其要求的损害赔偿未明确金额。

Koh在周一夜间宣布，Moore应当有机会说明苹果屏蔽了发给她的短信，干扰其无线服务合约，并违反了加州不公平竞争法。

“原告指控苹果的故意行为对合约关系造成实质性中断或干扰，无须以收到每条短信的绝对权力为理由，”Koh写道。

苹果周二没有立即回应置评请求。Moore的律师Roy Katriel也没有立即对类似要求作出回应。

法庭文件显示，苹果表示从未声称iOS 5上使用的iMessage服务和Messages应用会识别转用其他公司设备的iPhone用户。

“苹果非常重视消费者满意度，但技术上而言苹果只是没有实现某些原告主观认为应当实现的功能，对于这种情况并没有法律赔偿规定，”苹果表示。

苹果公布在9月27日截止的会计年度售出1.692亿部iPhone。

苹果现有一种在线工具，帮助转用非苹果设备的iPhone用户找回其他iPhone用户发出的短信。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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