美国个股: 苹果将与客户达成集体和解,儿童不慎下载APP遭收费可获赔偿

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透2月26日 - 法庭文件显示,苹果 已经与一项集体诉讼达成和解.苹果被顾客指控称,他们的小孩不慎从苹果线上商店下载某些特定的应用程式(APP)时被需收取费用.
法律文件显示,根据提议的和解内容,苹果可能得付出最多约1亿美元,因苹果已经同意对多达2,300万名受到影响的消费者,提供每人5美元的iTunes消费额度.但最终和解的金额可能会有变动.
此外,向苹果申报损失在30美元或者更多金额的消费者,可以选择退还现金,不选择iTunes优惠金.
这项提议中的和解尚待法庭批准.法庭将在3月1日听取和解内容.
未能立即联系到苹果做出评论.(完) (编译 李婷仪; 审校 王丽鑫)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。