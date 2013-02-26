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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 16:39 BJT

美国个股: 苹果将与客户达成集体和解,儿童不慎下载APP遭收费可获赔偿

路透2月26日 - 法庭文件显示,苹果 已经与一项集体诉讼达成和解.苹果被顾客指控称,他们的小孩不慎从苹果线上商店下载某些特定的应用程式(APP)时被需收取费用.

法律文件显示,根据提议的和解内容,苹果可能得付出最多约1亿美元,因苹果已经同意对多达2,300万名受到影响的消费者,提供每人5美元的iTunes消费额度.但最终和解的金额可能会有变动.

此外,向苹果申报损失在30美元或者更多金额的消费者,可以选择退还现金,不选择iTunes优惠金.

这项提议中的和解尚待法庭批准.法庭将在3月1日听取和解内容.

未能立即联系到苹果做出评论.(完) (编译 李婷仪; 审校 王丽鑫)
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