苹果专利官司胜诉对移动产业投资者意味着什麽？

8月17日首尔一家商店的员工手持三星Galaxy Tab平板电脑(左)和苹果iPad相比较。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透8月28日电---作为全球最具价值的企业,苹果口袋里的钱现在又多了一点.

加州法院的陪审团周五判决,三星电子(005930.KS)侵犯了苹果(AAPL.O)六项智能手机专利,并判处三星电子赔偿苹果10.5亿美元.

分析师指出,这个判决可能在硅谷引发新一波知识产权诉讼.因苹果和其它智能手机制造商寻求在移动计算业务中占有优势.苹果周一要求联邦法官禁止三星部分Galaxy手机的销售,这些产品使用了遭侵权的技术或设计.

对投资者而言,陪审团的判决可能意味着移动行业将继续由苹果主导.但这并不意味着不存在其他没那麽突出的投资选择.

分析师称,微软(MSFT.O)、谷歌(GOOG.O)和元件制造商可能最终多少都会从苹果的胜利中获益.

以下是关於如何掌握移动产业转型的几个建议:

**苹果之外的选择**

分析师表示,这起案例并不单单是苹果的胜利.该判决可能会大大提振微软,因微软拥有可观的宝贵专利,而且微软的操作系统与苹果有着清楚的区隔.

据波士顿股票研究公司Trefis的一份报告显示,微软和诺基亚NOK1V.HE料将发布搭载Windows 8操作系统的新款Lumia手机,美国电信系统商Verizon Communications (VZ.N)将销售这款新机.Trefis指出,Windows系统手机或会继续蚕食黑莓制造商Research in Motion(RIM)RIM.TO的市场份额.

Williams Financial Group研究主管Cody Acre称,微软也可能获得来自零部件供应商的助推,因为这些供应商如果决定继续同三星合作,则有可能把自己置身法律风险之中.

"在某种程度上,苹果的这次胜利可望加强微软Windows操作系统的成功概率,因或许有更多原厂委托代工(OEM)厂商选择专利相对安全的微软,"他周一在一份研究报告中称.

Acre指出,苹果在智能手机硬件业务领域的真正竞争对手并不多,因LG电子(066570.KS)、联想(0992.HK)和索尼(6758.T)等企业"都可能面临大幅提升的法律、设计和支出压力,进一步打压这些企业达到真正竞争优势的能力,"他说.

因此他预估"三星将继续表现成功,仍是苹果唯一匹敌对手,"这可能使三星吸引价值型投资人.

三星电子股价周一在韩股下跌7.5%,市值减少约120亿美元.股价市盈率(本益比)为10.5倍,股息收益率为0.5%.

另外一些投资人预期,苹果的诉讼胜利,最终将帮助到对手谷歌.

"手机制造商之间将有更多专利战,真正的赢家是那些持续创新的公司,"Manor Growth Fund基金经理人Dan Morris说.他有苹果和谷歌的股票.

有些分析师和法律专家认为,谷歌可能是苹果下一个争讼目标,对战谷歌的Android操作系统.

不过Morris说,这起官司将促使谷歌对操作系统进行重大修改,以避免法律问题.他说,谷歌670美元的股价主要反映的是它搜寻引擎主导地位,多过反映Android业务.

谷歌股价市盈率19.8倍,今年以来股价涨幅约为27%.

**苹果本身**

苹果的胜利又给了投资者一个买入苹果股票的理由,苹果6,334亿美元的市值已成为史上最有价值的公司.

Jefferies分析师Peter Misek指,苹果很可能成功取得针对三星的禁售令判决,阻止三星销售侵犯到专利权的智能手机.

Canaccord Genuity分析师Michael Walkley称,苹果在手机上的收获,将激励公司2013年会计年度推出的一系列新产品.他指出,新款iPhone和等待已久的iTV电视产品将使苹果拥有利於成长的条件.

考虑到今年的获利和股票涨幅,苹果的估值从基本面来看还算合理.其苹果市盈率为15.5,与大盘标普500指数.INX大致相符.自今年伊始苹果股价累计上涨约65%.(完)

--编译 梁睿雪/侯向明/李婷仪;审校 石冠兰/蔡美珍

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