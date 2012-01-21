乔布斯曾提议互不挖墙角 遭Palm回绝--法庭文件

路透旧金山1月20日电(记者 Dan Levine)---一宗诉讼引用的文件显示，2007年夏天，时任苹果执行长乔布斯（Steve Jobs）接到当时Palm执行长科林根（Ed Colligan）一封信函，後者信中表示反对达成互不挖墙角协议。

科林根信中说：“你提议我们不顾个人意愿，互不雇用对方的雇员。我认为，这不仅是错误的，可能还是非法的。”

五名软件工程师对苹果(AAPL.O)、谷歌(GOOG.O)和英特尔(INTC.O)等科技巨头提起集体诉讼，前述信函作为提交法庭文件公诸于众。

此项集体诉讼指控这些企业通过消除彼此间人才竞争，合谋压低雇员薪酬福利。

目前尚不清楚乔布斯当时是否对科林根作出了回复。

苹果周五拒绝置评。而收购了Palm的惠普(HPQ.N)亦拒绝置评。

谷歌、苹果、Adobe Systems(ADBE.O)、英特尔、Intuit(INTU.O)和迪士尼(DIS.N)旗下Pixar在2010年与美国司法部就一宗调查达成和解，司法部禁止这些公司间互不挖角协议。（完）

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

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