高通起诉四家苹果台湾代工厂 与苹果专利战升级

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透5月17日 - 高通(Qualcomm)(QCOM.O)起诉富士康(鸿海)集团等苹果(AAPL.O)代工厂拒付专利费，与苹果之间的专利官司战升级。
其他被高通起诉的公司包括：和硕(4938.TW)、纬创(3231.TW)和仁宝(2324.TW)。
高通在起诉书中称，苹果此前指示其代工厂拒付专利费，并同意保护它们免受因违反与高通协议而造成的损失。
高通在向美国加州南区地方法院提起的诉讼中，未透露上述苹果代工厂所欠的专利费金额。
高通上个月表示，苹果已经决定，对2017年第一季销售的产品，拒绝支付其代工厂欠高通的专利费，直至苹果与高通之间的法律纠纷获得解决。
“虽然对向使用高通专利付费的合同义务没有异议，但这些代工厂称他们必须遵循苹果做出的拒付专利费的指示，”高通周三表示。
高通周三收低1.1%至55.36美元。苹果收跌3.4%至150.25美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。