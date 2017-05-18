高通起诉四家苹果台湾代工厂 与苹果专利战升级

路透5月17日 - 高通(Qualcomm)(QCOM.O)起诉富士康(鸿海)集团等苹果(AAPL.O)代工厂拒付专利费，与苹果之间的专利官司战升级。

其他被高通起诉的公司包括：和硕(4938.TW)、纬创(3231.TW)和仁宝(2324.TW)。

高通在起诉书中称，苹果此前指示其代工厂拒付专利费，并同意保护它们免受因违反与高通协议而造成的损失。

高通在向美国加州南区地方法院提起的诉讼中，未透露上述苹果代工厂所欠的专利费金额。

高通上个月表示，苹果已经决定，对2017年第一季销售的产品，拒绝支付其代工厂欠高通的专利费，直至苹果与高通之间的法律纠纷获得解决。

“虽然对向使用高通专利付费的合同义务没有异议，但这些代工厂称他们必须遵循苹果做出的拒付专利费的指示，”高通周三表示。

高通周三收低1.1%至55.36美元。苹果收跌3.4%至150.25美元。(完)