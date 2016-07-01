独家：Apple Leisure因中国企业感兴趣而考虑出售--消息

专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透6月30日 - 据消息人士透露，在加勒比和墨西哥经营度假村的Apple Leisure Group正在考虑出售，包括债务在内估值可能超过15亿美元。
目前正值安邦保险集团等中国企业寻求收购现金充沛的海外酒店公司。今年安邦已经同意以65亿美元收购酒店业者Strategic Hotels &Resorts Inc，还曾试图以140亿美元收购喜达屋HOT.N。
消息人士本周称，Apple Leisure的所有人--贝恩资本私募股权在收到包括中国复星集团、海航集团等公司在内的收购意向之后，已经聘请投行探讨出售。
消息人士并称，Apple Leisure集团12个月的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为1.7亿美元。其中一位人士称，不能肯定贝恩会同意出售。
由于出售程序属于机密，消息人士要求匿名。贝恩资本、Apple Leisure以及复星集团的代表拒绝置评。海航集团尚未作出回覆。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
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