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中国财经报道 | 2012年 12月 18日 星期二 11:25 BJT

标题新闻: 苹果正与Foursquare Labs初步洽商,拟将本地数据整合进苹果的地图应用--WSJ

注:WSJ--华尔街日报

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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