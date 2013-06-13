苹果考虑推出屏幕更大及多种颜色iPhone

* 苹果考虑推出4.7英寸和5.7英寸屏幕的iPhone--消息人士

* 可能推出五到六种颜色的低价iPhone--消息人士

* 低价iPhone可能定价99美元--消息人士

* 苹果拒绝置评

路透6月13日 - 四名知悉情况的消息人士对路透表示，苹果(AAPL.O)考虑在明年推出屏幕更大的iPhone，同时亦计划发布价格更低且多种颜色的iPhone，仿效它最大的竞争对手三星电子(005930.KS)。

上述计划仍在讨论之中，不过此举凸显了一度统领智能手机市场的苹果，现正面临着来自三星电子越来越大的威胁。三星的市场份额已超过苹果，部分原因就是三星推出了广受欢迎的Galaxy系列大屏幕手机。

包括来自亚洲供应商的消息人士称，苹果正在研究明年推出至少两款大屏幕iPhone手机--4.7英寸和5.7英寸。他们并表示，苹果已就推出大屏幕手机的计划与供应商洽谈，但仍不清楚该公司是否真的会推出更大屏幕iPhone。

“他们经常在几乎已是最后时刻仍改变产品规格，所以你无法真正确定这是否是他们最终将要推出的产品原型，”其中一名直接知悉此事的消息人士说。

苹果拒绝置评。

**压力之下**

在每年推出多于一款新机型的压力之下，长期受消费者和投资者喜爱的苹果可能转型推出所谓的“平板手机”(phablets)--体积更大但又小于平板电脑的智能手机。批评人士认为，苹果在其传奇创始人乔布斯(Steve Jobs)去世后就停止了创新的脚步。

去年9月推出的iPhone 5是首次摆脱3.5英寸屏幕，后者是乔布斯所称“适合消费者的完美尺寸”，自从2007年该系列发布就应用于每一部iPhone手机上。

现有的iPhone 5在手机市场的畅销智能手机中拥有最小的屏幕之一。三星Galaxy S4和Galaxy Note 2手机分别采用5英寸和5.5英寸屏幕。智能手机消费者把更多时间花费在浏览网页和查看内容上。

供应链消息人士称，苹果今年预计将发布两款机型，即市场广泛所指的iPhone 5S，该机型拥有新指纹技术，以及一款塑料外壳的廉价机型。苹果计划将廉价机型装饰为5-6种颜色，以区别于传统上只有黑白款式的昂贵机型。

一位消息人士表示，苹果已经讨论过廉价机型售价99美元的可能性。该机型上市时间可能在明年，最终价格尚不清楚。

苹果的营收成长速度已较2010年明显减弱，当时它推出了iPad，而iPhone也是全球最畅销的智能手机。苹果现正力图重振产品线，它面临的竞争不仅来自三星，还包括宏达电(2498.TW)和索尼(6758.T)等运用谷歌(GOOG.O)Android操作系统的手机制造商。

**扩大产品选择**

分析师称，苹果必须推出低价手机，以便争取中国和印度等新兴市场，并应对三星全系列手机的优势。根据业内预估，全球最大的智能手机市场--中国今年料将增长48%，远超过全球31%的增速。

虽然苹果只推一种机型，但它成功推广了不同尺寸和价位的音乐播放器iPod以及平板电脑iPad。在上个月的AllThingsD行业会议中，苹果执行长库克被问及为何苹果没有推出不同尺寸的iPhone时表示：“我们没有这么做。不表示以后不会。”

库克解释，iPods系列是为了满足不同的受众和需求。“在手机方面，这也是关键所在。现在是否到了必须这么做来满足够多受众的时候？”

库克指出，手机屏幕尺寸放大的代价，是电池续航力、解析度和亮度等方面会有所牺牲。

两位消息人士表示，争取下月开始试产标准款和低价款iPhone手机，量产要到8月开始，以赶上9月上市目标。

“原本计划6月开始试产，但由于苹果拥有较高的理想化标准，所以新款的多种颜色需要花费的时间超过预期，”一位亚洲消息人士表示，并补充称10-12月当季预计出货2,000万部塑胶外壳iPhone。

日本夏普(6753.T)和Japan Display以及韩国的LG显示器(034220.KS)将为铝制外壳iPhone 5S和塑胶外壳iPhone供应面板，鸿海(2317.TW)将组装iPhone 5S，和硕(4938.TW)将组装低价款iPhone。(完)

(编译 王翔琼/侯向明/李爽 审校 沈以文/艾茂林/蔡美珍)

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