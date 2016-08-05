苹果高额悬赏查找安全漏洞 奖金最高达20万美元

路透拉斯维加斯8月4日 - 苹果公司(AAPL.O)称其计划向发现产品重要安全漏洞的研究人员提供高达20万美元的奖金，跻身悬赏查找产品缺陷的公司之列。

在周四下午拉斯维加斯的黑帽网络安全会议召开前，苹果向路透提供了计划的细节，其中包括迄今为止它提供的一些最高奖金的金额。

该计划最初将仅限于苹果请来的约20多名研究人员，这些人会帮助苹果识别查找很难发现的五个特定类别的安全漏洞。

苹果称，这些研究人员是从先前帮助苹果查找漏洞的专家小组中挑选出来的，但他们此前并没有因这份工作得到报酬。

赏金最高的类别是苹果“安全启动”固件方面的漏洞。该固件用于防止iOS设备在开机状态时运行未经授权的程序。

苹果表示，它是在听取了其他采用过类似计划的公司的建议之后，对计划范围作出了限制。

据苹果称，那些公司表示，如果他们再悬赏找漏洞，将会从最开始起就小范围邀请研究人员，之后再逐渐向更多人开放这个计划。

安全分析师Rich Mogull表示，限制参与人数将使苹果避免“低质量”漏洞报告大量出现的情况。

“完全开放计划肯定需要耗费大量资源来管理，”他说。

苹果拒绝透露是哪些公司给了它建议。(完)