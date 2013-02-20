独家：苹果Mac电脑遭到与Facebook同样的黑客攻击

* 黑客利用Java软件漏洞攻击Mac电脑

* 苹果称正与执法部门密切配合

* 其他公司也遭到攻击

路透波斯顿/旧金山2月19日 - 苹果(AAPL.O)周二表示,最近部分员工的麦金塔电脑(Mac)受到黑客攻击.

一家面向软件开发人员的网站受到恶意软件感染,一些苹果员工在访问该网站时电脑亦受感染,黑客身份不明.此恶意软件专为攻击Mac电脑而设计.

Facebook(FB.O)也曾遭到该恶意软件攻击,并已于周五披露此事.这款恶意软件是通过甲骨文ORCL.O某一个版本的Java软件漏洞感染Mac.

苹果表示,该恶意软件也攻击了"其他公司"使用的Mac电脑,其并未详细说明攻击规模.

据一名了解调查情况的人士称,Twitter也遭遇同样的攻击.该公司曾在2月1日披露其受到攻击,黑客可能获取了约25万名用户的部分信息.

另一位简要说明该事件的人士称,包括国防承包商在内,有数以百计的企业受到同一恶意软件感染.尽管该人士称恶意软件可能来自中国,但未经证实.

"这是一场新的战斗.它不像之前你知道的其它那些,大家都能看出是中国的,"第一名人士称.

调查正在进行.尚不清楚攻击开始的时间,目标系统信息失窃的程度,以及受感染机器是否已被全部查出.

了解案件的人士称,该恶意软件至少有一部分是通过一家面向iPhone开发人员的网站传播的,现在可能仍在感染那些浏览器没有禁用Java的访问者.有一个版本也会感染运行微软Windows系统的计算机.

安全公司F-Secure写道,攻击者可能在试图获取智能手机应用的代码,以设法感染数以百万计的终端用户.其敦促开发人员检查源代码中是否有异常更改.

苹果披露这次受攻击,正值美国指称中国军方涉及对美国企业进行网络间谍活动紧张气氛升温之时.

美国电脑安全公司Mandiant周末称,中国军方是一系列针对美国企业的黑客攻击行动的幕后黑手,而中国政府则表示并未参与此类活动.

本次苹果透露的事件是迄今为止针对使用Mac电脑的企业最严重的网络攻击.以往黑客主要攻击运行Windows操作系统的电脑,但随着过去几年来苹果市占率逐渐上升,黑客们的注意力已经逐渐转向苹果产品.

白宫周二表示,奥巴马政府已多次向中国政府最高层官员表达对网络盗窃的担忧,其中包括中国军方官员.

苹果的一名发言人拒绝说明有多少公司受到攻击,并表示他无法就声明进行进一步阐述.

"苹果已发现恶意软件,其通过浏览器Java插件的漏洞影响了数量有限的Mac系统.这个恶意软件是在一次针对苹果及其它公司的攻击中布下的,并通过一个面向软件开发商的网站进行传播,"声明说.

"我们确认在苹果内部有少数系统受到感染,并将其与我们的网络隔离.没有证据显示苹果丢失了任何数据,"声明表示.

声明称,苹果正与执法部门密切合作寻找罪犯,但发言人并未细说.美国联邦调查局(FBI)拒绝评论.

苹果表示,计划于周二发布一个软件,客户可以用这个软件对感染上恶意软件的Mac电脑进行甄别和修复.(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。