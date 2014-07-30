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科技电子 | 2014年 7月 30日 星期三 11:04 BJT

苹果升级MacBook Pro产品线 旧版降价

路透7月29日 - 苹果(AAPL.O)称已升级MacBook Pro笔记本电脑产品线，配以高分辨率Retina显示屏、速度更快的处理器以及更大内存，起价为1,299美元。

苹果并将旧版13英寸MacBook Pro降价100美元，至1,099美元。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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