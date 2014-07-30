苹果升级MacBook Pro产品线 旧版降价

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透7月29日 - 苹果(AAPL.O)称已升级MacBook Pro笔记本电脑产品线，配以高分辨率Retina显示屏、速度更快的处理器以及更大内存，起价为1,299美元。
苹果并将旧版13英寸MacBook Pro降价100美元，至1,099美元。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。