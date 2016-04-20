（更正）苹果新版MacBook采用更快处理器 新增玫瑰金版

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
（更正：第一段应为“英寸”，非“英尺”。）
路透4月19日-苹果(AAPL.O)周二更新12英寸MacBook产品，采用速度更快的处理器，且新增玫瑰金版。
新版MacBook机身厚度13.1毫米，重2磅，电池续航能力提升，充电一次可无线浏览网页最长10小时。
新版MacBook起价1,299美元，周三上架销售。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。