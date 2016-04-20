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国际财经 | 2016年 4月 20日 星期三 11:26 BJT

（更正）苹果新版MacBook采用更快处理器 新增玫瑰金版

（更正：第一段应为“英寸”，非“英尺”。）

路透4月19日-苹果(AAPL.O)周二更新12英寸MacBook产品，采用速度更快的处理器，且新增玫瑰金版。

新版MacBook机身厚度13.1毫米，重2磅，电池续航能力提升，充电一次可无线浏览网页最长10小时。

新版MacBook起价1,299美元，周三上架销售。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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