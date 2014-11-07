苹果称已屏蔽针对中国用户的恶意软件

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透11月6日 - 苹果(AAPL.O)称，公司发现并屏蔽了针对中国用户的恶意软件应用。
Palo Alto Networks(PANW.N)周三称，他们发现了新的可感染苹果产品的恶意软件。这凸显针对iPhone和Mac电脑的攻击日益复杂。
“我们知道有来自一个下载网站、针对中国用户的恶意软件，我们已经屏蔽了这些应用，以防其发起（攻击），”苹果在对路透的电邮中称。
“和以往一样，我们建议用户下载并安装可信来源的软件，”苹果称。
Palo Alto称，有迹象显示攻击者为中国人。该恶意软件来自一家中国第三方应用商店，似乎主要感染的是中国国内的用户。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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