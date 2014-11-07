苹果称已屏蔽针对中国用户的恶意软件

路透11月6日 - 苹果(AAPL.O)称，公司发现并屏蔽了针对中国用户的恶意软件应用。

Palo Alto Networks(PANW.N)周三称，他们发现了新的可感染苹果产品的恶意软件。这凸显针对iPhone和Mac电脑的攻击日益复杂。

“我们知道有来自一个下载网站、针对中国用户的恶意软件，我们已经屏蔽了这些应用，以防其发起（攻击），”苹果在对路透的电邮中称。

“和以往一样，我们建议用户下载并安装可信来源的软件，”苹果称。

Palo Alto称，有迹象显示攻击者为中国人。该恶意软件来自一家中国第三方应用商店，似乎主要感染的是中国国内的用户。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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