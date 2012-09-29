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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 29日 星期六 13:48 BJT

库克就苹果地图错误频出道歉 建议使用谷歌等地图服务

苹果执行长库克(Tim Cook)周五就该公司地图服务错误频出向消费者道歉，还建议用户使用谷歌等其他竞争对手的相关服务。此举对苹果这样的巨头而言实属罕见。苹果本月早些时候发布iOS 6操作系统时一并推出了自家的地图服务。

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