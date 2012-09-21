苹果地图亮相 错误频出引发抱怨

路透旧金山9月20日电（记者 Poornima Gupta）---苹果周三推出iOS 6，iPhone和iPad用户升级以後，苹果地图将取代谷歌(GOOG.O)地图。

但苹果地图却不尽如人意。苹果地图上，一座城市整个都在海洋中，一个农场被标成了一个机场，高速路没有尽头，一个医院覆盖了整个莎士比亚的故乡Stratford-upon-Avon。

6月，苹果(AAPL.O)软件负责人Scott Forstall隆重介绍了苹果地图，不过该应用已经受到全球用户的指责，因存在一些地理错误，缺乏公共交通指南、综合路况信息和街景图片。

很多升级iOS 6的用户在Twitter和论坛上发表了对错误的不满。

“那些认为地球是平的的人也比苹果地图的制图师更为精准。”@RayneBradley在Twitter上说道。

“苹果地图在商铺名称上也存在错误。我打电话给一个本地的出租车司机，结果那是一个动物标本剥制师的电话。”@TomDavenport在Twitter上评论道。

苹果发言人Trudy Muller表示：“苹果地图基於云技术，大家用得越多，地图将越好。我们感谢所有的用户反馈，并努力改善用户体验。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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