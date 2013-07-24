苹果利润率与中国市场销量同降 抹去季度业绩光泽

路透旧金山7月24日 - 凭藉着令人惊喜的iPhone销量，苹果(AAPL.O)奉上的季度财报让投资者释怀。然而，苹果股价的应声上涨或许无法持久，因为华尔街投资者担心利润率下滑，而且苹果第二大市场--中国的营收遽减，也让人摸不着头绪。

在没有新产品发布的情况下，苹果卖出3,120万台iPhone--这是会计年度第三季中最重要的产品--销售量比分析师的预期高出大约20%。

苹果股价盘后攀升5%，部分得益于公司表示买回股票的速度将加快。

不过，苹果大中华区所有产品的营收较前季大幅减少43%，较上年同期则下滑14%--对于一个智能手机持有率依然偏低的地区来说，这个现象令人忧虑。

日渐成熟的全球智能手机市场竞争愈发激烈，加上iPad mini及旧款手机等定价较低的苹果系列产品数量持续增加，导致苹果第三季利润率降到37%以下，相比上年同期利润率为超过42%。

分析师和公司管理层也很难解释为何包括香港、台湾在内的大中华地区营收增长放缓。大中华区营收占苹果第三季总营收的13%。

BGC分析师Colin Gillis称，苹果股价周二的涨势可能很快就会丧失动能，因为它面临售价较低，以及产品线不确定等问题。

“看起来6月不太可能推出新产品，”Gillis说。平均售价(ASP)“下降，利润率会持续承受压力。实际状况看来就是这样。”

本季苹果产品的平均售价为581美元，较上年同期低约27美元或4%。苹果将售价下降归咎于“产品种类众多”--定价较低的iPhone 4销量显着增长，另一个原因是汇率。

“并不只是平均售价本身的问题，”Gartner的分析师Carolina Milanesi表示，“iPhone 5的问题还有原材料成本增加，支出增多。”

**中国市场营收减弱**

全球移动业务霸主争夺战现在正在苹果、韩国三星电子(005930.KS)等重击手以及中国华为HWT.UL和中兴通讯(000063.SZ)等新手之间展开。一年多来，三星一直在稳步蚕食苹果的市场份额，特别是亚洲的份额。不过三星也显示出疲软迹象，本月稍早公布的获利初估令人失望。

即便不包括中国，苹果在亚太地区的营收也较上季减少了35%。

苹果执行长库克(Tim Cook)将该问题部分归咎于经济因素，并称他仍看好中国市场。苹果股价2013年迄今已经下跌逾20%。

“经济状况显然没帮助我们，也没帮助其他公司，”库克在电话会议上对分析师说。

他表示，不过营收数字无法说明全貌。苹果把产品卖给分销商后，营收即已登列入帐，分销商再把产品卖给消费者。卖给消费者，亦即所谓的销售流通，在中国较上年当季仅减少4%。

库克表示，同样的衡量方法，中国大陆销售流通的营收实际上较上年成长5%，只不过增幅减少。

最后，iPad的销售表现不佳。该季苹果出货1,460万台，较粗估少了几百万台。

一些投资人认为，苹果可能无法坚守它所创造的市场，因为这块市场越来越拥挤，智能手机厂商和谷歌(GOOG.O)及亚马逊(Amazon.com)均加入战局。

不过库克把注意力转向使用数据，显示iPad在网路流量上仍居市场龙头。

“在平板电脑的网路流量上，iPad市占率达84%，”他表示。“因此如果其他平板电脑也卖了很多，我不知道它们是拿来做什么用的。

但Forrester的分析师Frank Gillett警告称，未来iPad的数量值得关注。

“你会好奇我们是不是已经达到饱和，”他说。“但你不能这么认为，因为平板电脑这个概念很令人着迷。”

部分分析师称，综合所有因素，苹果股价应声上扬不应视作是关于该股的忧虑已经消退的证据。

“情况有些改变是好事，”Hudson Square Research分析师Daniel Ernst称。但“获利仍较上年同期下滑。”

“想要看到获利回升，需要先见到新产品发布，”Ernst称。“这是朝正确方面迈出一步。”(完)

(编译 洪曦/梁睿雪/杜明霞/戴素萍/王冠中; 审校 沈以文/艾茂林)

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