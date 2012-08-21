苹果市值突破6200亿美元 创上市公司最高纪录

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透纽约8月20日电---苹果(AAPL.O)股价周一跳升2.6%,市值突破6,200亿美元,并超越微软(MSFT.O)在1999年互联网繁荣时期创下的纪录.
根据S&P Dow Jones Indices提供的数据,苹果收在日高665.15美元,市值达到6,235亿美元,超过微软1999年所创的6,208亿美元.
若经通胀调整後,微软当年所创纪录仍未被打破.
苹果股价8月迄今上涨近9%,华尔街预计其将在9月12日推出最新的iPhone手机.
苹果股价通常在推出重要新产品之前大涨.iPhone是公司的最关键产品,占公司营收的一半或一半以上.
消息人士称,苹果将在9月12日推出新款iPhone手机.分析师还认为其将推出更小版本的iPad平板电脑,以维护其市场份额.
但Bernstein Research的Toni Sacconaghi警告称,iPhone和iPad的配件供应存在疑问.该问题以前曾限制苹果的发货.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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