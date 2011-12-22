苹果手机在欧洲市占率下滑--调研公司Kantar

路透12月22日电---调研公司Kantar Worldpanel ComTech周四发布数据显示,iPhone 4S的推出协助苹果(AAPL.O)在美国与英国手机市场夺取份额,但苹果在欧洲其他地区的市占率则出现下滑.

在截至11月底的12周内,苹果在美国的市占率从一年前的25%升至36%,英国市占率从21%升至31%.

但在法国的市场份额从29%降至20%,德国市占率亦从27%降至22%,在意大利与西班牙亦有类似跌幅.

谷歌(GOOG.O)在所有市场的占有率介於46%-61%.三星电子、索尼爱立信、LG、摩托罗拉移动的手机均使用谷歌Android系统.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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