苹果手机在欧洲市占率下滑--调研公司Kantar

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透12月22日电---调研公司Kantar Worldpanel ComTech周四发布数据显示,iPhone 4S的推出协助苹果(AAPL.O)在美国与英国手机市场夺取份额,但苹果在欧洲其他地区的市占率则出现下滑.
在截至11月底的12周内,苹果在美国的市占率从一年前的25%升至36%,英国市占率从21%升至31%.
但在法国的市场份额从29%降至20%,德国市占率亦从27%降至22%,在意大利与西班牙亦有类似跌幅.
谷歌(GOOG.O)在所有市场的占有率介於46%-61%.三星电子、索尼爱立信、LG、摩托罗拉移动的手机均使用谷歌Android系统.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。