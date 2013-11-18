苹果营销主管称三星的抄袭行为损及苹果产品的市场需求

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透美国加州圣何塞11月15日 - 美国苹果(AAPL.O)市场营销主管PhilSchiller周五在法庭作证时表示，韩国三星电子(005930.KS)出售的电子产品抄袭了iPhone和iPad专利，影响了苹果公司的营销、商誉以及业务。
加州圣何塞联邦法庭重新开庭审理两家公司专利案，Schiller在出庭作证时还否认苹果推出iPadmini是为了应对平板电脑市场的竞争，表示苹果只是尝试推出更好的产品。
“现在要吸引新需求要困难得多，人们质疑我们的创新和设计能力...”他补充说，三星“让全世界对苹果的设计和创新能力不再深信不疑。”
苹果和三星正在进行一场全球性的诉讼，双方均指责对方侵权。去年苹果获得逾10亿美元赔偿，因一陪审团认为三星抄袭了iPhone的一些功能。
但今年3月，美国地区法官Lucy Koh要求对约4亿美元赔偿进行重审，认为前次判决在计算上存在一些错误。
苹果主张三星应该为侵犯iPhone的五项专利权赔偿3.798亿美元，其中包括约1.14亿美元利润损失弥补。
但Koh在周五判定，本次重审所涉及的五项专利中有四项，苹果未能就弥补相关利润损失提供充分证据。由此法庭可能削减最终判给苹果的赔偿数额。
苹果一位代表拒绝对Koh的判定置评。三星表示，他们一共只需要赔偿5,270万美元。
Schiller周五在法庭表示，三星抄袭了“苹果产品的许多属性，以及设计和功能...这是苹果产品的精华所在...如果没有这些东西，苹果也就不称其为苹果了。”
Schiller是苹果方面六位证人中最后出场的一位。预计三星也将提出自己一方的证人到庭。Koh将在周二结束法庭辩论。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
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