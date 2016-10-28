苹果新MacBook Pro触控屏新功能吸睛 定价跳涨也令人咋舌

路透加州库比蒂诺10月27日 - 苹果(AAPL.O)周四推出新款MacBook Pro笔记型电脑，增加了指纹识别器，并用一个较小的触控屏“Touch Bar”代替了功能键，且价格也上调了数百美元。

这是多年来苹果首度对MacBook Pro进行的重新设计，表明苹果仍较重视该款产品，虽然iPhone已是该公司的旗舰产品。

Creative Strategies分析师Ben Bajarin称此次改变是“重要的增值升级”，或将说服人们将旧款Mac换为此更小、更快的新机型。

但他指出，微软(Microsoft) (MSFT.O)的Surface早已在主屏幕上配置了触控板。

“许多人在这些机器上花费了很多时间。对于他们，最关键的是能让他们工作更简便的增值创新，”Bajarin说道。“这是值得的。”

Bajarin称，新定价基本符合预测，但也让一些人大吃一惊。

在推特上，许多潜在的购买者表示对新功能不感兴趣，还贴出了人们为新定价大哭的图片。另一些人发推文称希望看到更多新产品。

苹果股价周四收低0.96%(完)