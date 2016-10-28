苹果新MacBook Pro触控屏新功能吸睛 定价跳涨也令人咋舌

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透加州库比蒂诺10月27日 - 苹果(AAPL.O)周四推出新款MacBook Pro笔记型电脑，增加了指纹识别器，并用一个较小的触控屏“Touch Bar”代替了功能键，且价格也上调了数百美元。
这是多年来苹果首度对MacBook Pro进行的重新设计，表明苹果仍较重视该款产品，虽然iPhone已是该公司的旗舰产品。
Creative Strategies分析师Ben Bajarin称此次改变是“重要的增值升级”，或将说服人们将旧款Mac换为此更小、更快的新机型。
但他指出，微软(Microsoft) (MSFT.O)的Surface早已在主屏幕上配置了触控板。
“许多人在这些机器上花费了很多时间。对于他们，最关键的是能让他们工作更简便的增值创新，”Bajarin说道。“这是值得的。”
Bajarin称，新定价基本符合预测，但也让一些人大吃一惊。
在推特上，许多潜在的购买者表示对新功能不感兴趣，还贴出了人们为新定价大哭的图片。另一些人发推文称希望看到更多新产品。
苹果股价周四收低0.96%(完)
(编译 王琛；审校 李婷仪)
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