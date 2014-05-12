《热点透视》苹果再次显现中年危机征兆

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 王冠中

路透香港5月9日 -苹果(AAPL.O)正显示出另一项中年危机的征兆。并不是说它去刺青或者和皮拉提斯教练勾搭上了。不过，这家开发出iPhone的公司有意收购耳机制造商Beats Electronics，显示它觉得自己需要掏出白花花的银子，才能跟得上新潮青春派的脚步。

苹果年届不惑，也出现了许多中年的特征。其5,000亿美元市场傲视群雄，但该公司也已经有好一阵子没推出足以承继iPod、iPhone、iPad伟业的新产品。关于苹果即将重新改造电视机和手表的传闻持续不断，但却乾打雷不下雨。

年岁增长带来的一项优势，就是财务无虞。根据最新数据，苹果握有1,510亿美元现金。但因节税考量而发债来支应股票买回，一如该公司上月所进行的操作，并不会让你成为众人感兴趣的话题。各界都觉得苹果现任执行长库克缺乏创办人贾布斯源源不绝的创新天赋。而苹果有意收购Beats，或许就是要努力改变这样的看法。

这家由饶舌歌手Dr.Dre所创立的耳机品牌，确实获得时下年轻人的喜爱，而Beats新的音乐串流服务，或许可以给接受度不佳的苹果iRadio服务拉一把。收购交易也可将Beats执行长Jimmy Iovine纳入麾下。Iovine是音乐界传奇人物，也曾和贾布斯共事过。根据最新报导，收购金额达32亿美元，虽是苹果史上最大手笔收购，但对苹果来说实属九牛一毛。

然而，一旦苹果走上做不出来就用买的这条路，就很难看到终点在哪。就像中年男子买跑车的心态，苹果甚至可能把眼光放向由Elon Musk创立、市值达220亿美元的电动汽车公司Tesla(TSLA.O)。

花大钱掳获年轻族群的心，并不是只有苹果这么做。Facebook(FB.O)创办人扎克伯格两年前花了10亿美元买下Instagram原本看来是要守住城池，但结果似乎还不差。扎克伯格今年以来又花了超过200亿美元进行收购。

不过，库克到目前为止都没有诉诸大规模的收购交易。花钱买时髦的作法可能招致威严扫地的结果：看看时代华纳(TWX.N)当年收购美国线上(AOL)AOL.N的下场，或者是新闻集团董事长兼执行长梅铎(默多克,Rupert Murdoch)和MySpace的短暂结合。优雅地老去，对苹果来说或许会是更好的选择。(完)

(译文审校 张明钧)

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