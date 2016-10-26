苹果大尺寸手机需求超乎预估 错估形势或影响旺季获利

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月25日 - 苹果(AAPL.O)表示，消费者对于苹果最大尺寸智能手机iPhone 7 Plus的需求，出乎公司预期，而这个估算失准可能影响今年假期旺季的获利。
苹果执行长库克周二向分析师表示，苹果不确定是否能够生产足够数量的iPhone 7 Plus，赶上圣诞购物旺季。但他表示，公司将可以生产足够数量的较小尺寸手机iPhone 7s。
库克表示，相较于产品上市前的公司预估水准，iPhone 7 Plus的需求特别强劲。
大尺寸手机的利润较高，苹果周二公布季报时，毛利率的预估低于市场预期，引发投资人忧虑。
Gradient Investments资深投资分析师及投资组合经理Mariann Montagne表示，苹果对购物旺季的毛利率预测在38-38.5，偏于保守，市场预估为接近39%。
尚不清楚预估利润率低于预期，是否系这款智能手机缺货所致。
“不能让想此时此刻就拿到手机的人如愿以偿，”国际数据资讯(IDC)分析师John Jackson称。“那这些就是你未到手的钱。”
苹果9月7日发布了最新款iPhone手机，而5.5英寸iPhone 7 Plus是首款配置后置双镜头的iPhone手机，以便让用户获得更好的拍摄效果并捕捉更远的画面。
“新的修饰和功能会如何影响新款产品的需求，这本身就很难知道，”Jackdaw Research分析师Jan Dawson称。
苹果可能还低估了会从三星电子(005930.KS)赢得的客户数量。三星电子因其大屏手机盖乐世Note7出现起火问题，而在近期召回这款手机。
苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)在采访中对路透称，“不知道”三星电子停止生产Note7的影响。三星电子在本月早些时候停止生产Note7。
“我们眼下无法满足所有的需求，”他补充说。(完)
(编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 郑茵/张荻)
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