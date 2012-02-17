苹果在中国智能手机市占率连续两季下滑--Gartner

据市场咨询机构Gartner的数据，2011年第四季度美国苹果公司在中国智能手机的市场份额从上一季度的10.4%下跌至7.5%，为连续第二个季度下滑，因受本土厂商竞争态势日趋激烈及苹果iPhone手机供货短缺的影响。

路透北京/香港2月17日电---据市场咨询机构Gartner的数据,2011年第四季度,美国苹果公司(AAPL.O)在中国智能手机的市场份额从上一季度的10.4%下跌至7.5%,为连续第二个季度下滑,因受本土厂商竞争态势日趋激烈,及苹果iPhone手机供货短缺的影响.

Gartner数据并显示,苹果在中国智能手机市占率排名亦由上一季度的第四名,跌至第四季度的第五名.

中国拥有全球最多手机用户,内地用户数超过9.7亿,比整个欧洲人口还多.

不止是中国市场,随着新款iPhone 4S手机的热潮渐退,Gartner预计,未来几季iPhone市场份额在全球市场亦将下滑.去年第四季苹果成为全球最大智能手机厂商.

苹果眼下正陷入与唯冠科技(深圳)有限公司关於iPad商标权诉讼的风波.不过,中国海关禁止进口苹果iPad的难度较大,唯冠亦希望与苹果就此达成达成庭外和解.

--记者 黄运涛/李千仪; 审校 张喜良

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