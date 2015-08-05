苹果否认直接向消费者提供移动服务的报道

路透法兰克福/巴黎8月4日 - 苹果(Apple)(AAPL.O)已否认正在研究绕过电信运营商，直接向消费者销售移动通讯服务的计划。长久以来苹果都通过电信公司销售其产品。

Business Insider周一报道指出，苹果正在美国测试所谓的虚拟网络营运商(MVNO)服务，即从一家或数家网络运营商租用通讯使用权，再租给自家手机和数据签约计划客户。

网站上还报道，称苹果也在和欧洲运营商洽商推出类似的服务。

“我们并未讨论，也没有任何推出MVNO的计划。”苹果一名发言人士周二在声明稿指出。

自苹果在2007年推出iPhone以来，包括美国电话电报公司(T.N)、德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)到中国移动(0941.HK)等运营商，一直是确保苹果成功进军手机业务的重要一环。

这些运营商购买大量苹果手机，然后通过与消费者签署长期合约，折价出售手机给消费者。因此，若苹果越过运营商直接向客户销售手机可能存在风险。

苹果最近公布，6月止当季销售4,800万部iPhone手机，营收达到314亿美元，相当于总营收的63%。

为了确保客户范围最大化，苹果一改之前在主要市场只与一家运营商签署独家销售协议的做法，而是与尽可能多的运营商合作。

去年，该公司启动自有品牌Apple SIM卡，让消费者可用iPad平板装置转换网络运营商间的服务，但目前还未适用在苹果的手机。美国和欧洲几个主要运营商系统都支援Apple SIM。

苹果股价周二在Nasdaq市场开盘一个半小时后一度跌4.4%，该公司否认该报导后股价持稳，终场仍收低3.2%至114.64美元。(完)

(编译 张若琪/李爽 审校 王丽鑫/李婷仪)

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