苹果否认直接向消费者提供移动服务的报道

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透法兰克福/巴黎8月4日 - 苹果(Apple)(AAPL.O)已否认正在研究绕过电信运营商，直接向消费者销售移动通讯服务的计划。长久以来苹果都通过电信公司销售其产品。
Business Insider周一报道指出，苹果正在美国测试所谓的虚拟网络营运商(MVNO)服务，即从一家或数家网络运营商租用通讯使用权，再租给自家手机和数据签约计划客户。
网站上还报道，称苹果也在和欧洲运营商洽商推出类似的服务。
“我们并未讨论，也没有任何推出MVNO的计划。”苹果一名发言人士周二在声明稿指出。
自苹果在2007年推出iPhone以来，包括美国电话电报公司(T.N)、德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)到中国移动(0941.HK)等运营商，一直是确保苹果成功进军手机业务的重要一环。
这些运营商购买大量苹果手机，然后通过与消费者签署长期合约，折价出售手机给消费者。因此，若苹果越过运营商直接向客户销售手机可能存在风险。
苹果最近公布，6月止当季销售4,800万部iPhone手机，营收达到314亿美元，相当于总营收的63%。
为了确保客户范围最大化，苹果一改之前在主要市场只与一家运营商签署独家销售协议的做法，而是与尽可能多的运营商合作。
去年，该公司启动自有品牌Apple SIM卡，让消费者可用iPad平板装置转换网络运营商间的服务，但目前还未适用在苹果的手机。美国和欧洲几个主要运营商系统都支援Apple SIM。
苹果股价周二在Nasdaq市场开盘一个半小时后一度跌4.4%，该公司否认该报导后股价持稳，终场仍收低3.2%至114.64美元。(完)
(编译 张若琪/李爽 审校 王丽鑫/李婷仪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。