苹果及摩根大通列入Barron's周刊2013年10大首选个股

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透纽约12月9日电---Barron's金融周刊周日报导指出,苹果(AAPL.O)、摩根大通(JPM.N)以及皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS名列该周刊2013年的10大首选个股.
其它预期明年将会有较好表现的10大首选个股还包括:邦诺(Barnes & Noble)(BKS.N)、贝莱德(BLK.N)、General Dynamics (GD.N)、Marathon Petroleum (MPC.N)、诺华制药NOVN.VX、维亚康母(Viacom)(VIAB.O)以及Western Digital (WDC.O).
上述的首选个股之中,苹果、贝莱德、邦诺及维亚康母本已在今年获得Barron's好评,而其他个股上榜则是因其股价遭低估.(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
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