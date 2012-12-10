苹果及摩根大通列入Barron's周刊2013年10大首选个股

路透纽约12月9日电---Barron's金融周刊周日报导指出,苹果(AAPL.O)、摩根大通(JPM.N)以及皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS名列该周刊2013年的10大首选个股.

其它预期明年将会有较好表现的10大首选个股还包括:邦诺(Barnes & Noble)(BKS.N)、贝莱德(BLK.N)、General Dynamics (GD.N)、Marathon Petroleum (MPC.N)、诺华制药NOVN.VX、维亚康母(Viacom)(VIAB.O)以及Western Digital (WDC.O).

上述的首选个股之中,苹果、贝莱德、邦诺及维亚康母本已在今年获得Barron's好评,而其他个股上榜则是因其股价遭低估.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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