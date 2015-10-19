苹果造车雄心或成一家初创电动车企业“死因”

路透旧金山10月19日 （记者 Julia Love） - 寻求制造汽车的苹果(AAPL.O)大力招募汽车专家，让一家很有前途的电动车初创企业陷入绝境。

据接近Mission Motors的消息人士，在其一些关键工程人才流失到苹果之后，Mission Motors于5月停止了运营。Mission Motors造型优美的电动自行车可与特斯拉的汽车媲美。

尽管苹果从未公开承认其正寻求生产电动汽车，但苹果招募了许多汽车专家，其中许多来自福特或者梅赛德斯-奔驰等车企。

业界人士称，随着科技巨头竞相寻求定义个人交通的未来，并以更高薪酬和更有保障的未来吸引人才，人才流失或对初创企业造成毁灭性打击。

一些接近Mission Motors的人士称，该公司去年秋天陷入不可逆转的境地，当时在遭遇寻找融资和可靠商业模式的长期困境之后，该公司人才加速流向苹果和其他企业。

但Mission Motors首席执行官Derek Kaufman认为，若关键员工没有流失进而影响融资努力，该公司或可继续支撑。

“Mission有许多非常棒的工程师，尤其是在电力驱动领域，”Kaufman说道。“苹果知道这一点--他们想要这方面的技能，所以他们展开了行动并得到了他们想要的。”

苹果发言人拒绝就此置评。（完）