苹果造车雄心或成一家初创电动车企业“死因”

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透旧金山10月19日 （记者 Julia Love） - 寻求制造汽车的苹果(AAPL.O)大力招募汽车专家，让一家很有前途的电动车初创企业陷入绝境。
据接近Mission Motors的消息人士，在其一些关键工程人才流失到苹果之后，Mission Motors于5月停止了运营。Mission Motors造型优美的电动自行车可与特斯拉的汽车媲美。
尽管苹果从未公开承认其正寻求生产电动汽车，但苹果招募了许多汽车专家，其中许多来自福特或者梅赛德斯-奔驰等车企。
业界人士称，随着科技巨头竞相寻求定义个人交通的未来，并以更高薪酬和更有保障的未来吸引人才，人才流失或对初创企业造成毁灭性打击。
一些接近Mission Motors的人士称，该公司去年秋天陷入不可逆转的境地，当时在遭遇寻找融资和可靠商业模式的长期困境之后，该公司人才加速流向苹果和其他企业。
但Mission Motors首席执行官Derek Kaufman认为，若关键员工没有流失进而影响融资努力，该公司或可继续支撑。
“Mission有许多非常棒的工程师，尤其是在电力驱动领域，”Kaufman说道。“苹果知道这一点--他们想要这方面的技能，所以他们展开了行动并得到了他们想要的。”
苹果发言人拒绝就此置评。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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