苹果推出新版iPad 起价329美元创新低

路透3月21日 - 苹果(AAPL.O)周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。

苹果也表示，其屏幕较小的手机iPhone SE容量将改为32与128 GB(gigabyte)，取代原本的16与64 GB版本。

苹果这次加量不加价的硬件(硬体)更新，并未以盛大的媒体活动发表。外界盛传苹果将于今年秋天推出旗舰iPhone新机，可能具备无线充电、3-D脸部辨识及曲面显示屏等新功能。

新版iPad内存最低为32 GB，取代旧款的iPad Air 2。新版iPad价格将比尺寸较小的iPad Mini 4略为便宜，128 GB款售价399美元。(完)