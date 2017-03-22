苹果推出新版iPad 起价329美元创新低

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透3月21日 - 苹果(AAPL.O)周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
苹果也表示，其屏幕较小的手机iPhone SE容量将改为32与128 GB(gigabyte)，取代原本的16与64 GB版本。
苹果这次加量不加价的硬件(硬体)更新，并未以盛大的媒体活动发表。外界盛传苹果将于今年秋天推出旗舰iPhone新机，可能具备无线充电、3-D脸部辨识及曲面显示屏等新功能。
新版iPad内存最低为32 GB，取代旧款的iPad Air 2。新版iPad价格将比尺寸较小的iPad Mini 4略为便宜，128 GB款售价399美元。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。