焦点：苹果新iPhone热销 调高财测

《焦点》要么多元化要么喝西北风：中国独立炼厂正面应对新的挑战
路透北京4月11日 - 对中国独立炼油厂而言，与有利可图的成品油出口市场隔绝，同时利润率又因为政府出台的税收新政遭挤压，他们正在开拓从清洁能源到木材加工的新领域，并且在扩大贸易范围来克服这些挑战。
路透9月23日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)新款iPhone上市三日内便售出了900万台，促使该公司发布更为亮丽的财测。这次中国首度加入首波发售国家之列。
苹果股价周一收高5%至490.64美元。此前该公司表示，第四季营收将向先前预测区间340-370亿美元的高端靠拢。
苹果于上周五发售高阶iPhone 5s及较便宜且有多款颜色的iPhone 5c。该公司很少在季中调整财测。然自从执行长库克(Tim Cook)接任以来，这家全球最大的科技公司已开始更加明显地讨好华尔街。
创纪录的营收和调高财测，让外界更加期待苹果最新产品吸引强劲的需求。三星电子(005930.KS)等厂商生产的、采用谷歌(GOOG.O) 安卓(Android)软件的手机，稳步侵蚀苹果的市场，因客户追捧低价格，而且大尺寸手机证明受到欢迎。
评论者亦称，iPhone 5C定价过高，无法抢占新兴市场的潜在需求。
“评论者告诉你苹果已经失去魔力，”Hudson Square Research的分析师Daniel Ernst称。“而客户告诉你的完全不是这么一回事。显然，大家都喜欢这款产品。这样的心态可以说比销量数字更重要。”
新机型销量已几乎是去年iPhone 5开售后第一个周末销量500万支的两倍，也远远超越分析师预估的约600万支。
但对于苹果最新iPhone的销售预估较以往棘手，因为苹果这次在11个国家同时推出两种机型，其中还包括重要的中国市场。一年前iPhone 5第一波仅在九个国家上市。
另一个影响因素是，这次苹果也和日本最大行动运营商NTT DoCoMo (9437.T)签下了合作协议。
中国大陆这次加入香港、新加坡、美国、澳洲、日本、英国、加拿大、德国、法国和波多黎各的行列，成为新品第一波上市的国家和地区。先前的iPhone在全球上市数月后才会在中国开售。
“我们要向投资人强调：苹果iPhone本周期的表现可能被夸大了，因为NTT DoCoMo加入了销售行列，更尤其是这次亦首批在中国推出，”Bernstein Research的Toni Sacconaghi称。他给予苹果“表现优于大盘”的评级。
“尽管9月和12月当季都有上档空间，但3月当季开始iPhone销售下滑的情况可能会比以往都严重，进而可能导致部分预估下修。”
**供应限制**
苹果表示，对iPhone 5S的需求已经超过初期供应，许多网路订单预定要数周后才能出货。东京、纽约、旧金山等地的苹果商店上周五都出现大排长龙的情况，等着购买高阶的5S和较低价的5C。这是苹果首次同时推出两款iPhone。
根据苹果网站，金色版本的iPhone 5S在周五当天便已售罄，下次出货要等到10月。截至周一，银色和灰色的版本出货日也变成了10月。
“感谢所有超棒的顾客，让我们有个美好的周末！”库克在其推特中称。
苹果亦称，公司毛利率料接近预估区间36-37%的上缘，符合分析师平均预估的36.7%。这个较为乐观的利润预估，应会缓解投资人的担心。他们原本担心，价钱较低的5C会抢走顶级机种5S的客户。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估该季营收在361亿美元。
苹果以往财测都过于保守，以至于最后财报大幅优于预期。该公司已决心改善其财测。分析师表示，这样的改变，可以抑制一些过度的财务预期。
苹果表示，目前已有超过2亿部iOS设备运行iOS 7行动作业系统。该系统在新款iPhone上市前数日推出。
苹果并未提供5S和5C的个别销售数据。(完)
(编译 戴素萍/王冠中; 审校 张涛)
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