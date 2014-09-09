苹果推出两款新iphone 进军大屏幕手机市场

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透加州丘珀蒂诺9月9日 - 苹果周二推出两款新型iPhone，屏幕的尺寸和分辨率均大幅提升，进军目前由宿敌韩国三星电子(005930.KS)主导的大屏手机市场。
此次推出的两款手机分别为4.7英寸的iPhone 6和5.5英寸的iPhone 6 Plus，它们将支持全球超过200家电信营运商的4G LTE网络，其中包括中国的三家营运商。中国目前是苹果营收增长的主要市场。
苹果新款iPhone的售价将为两年合约199美元起，iPhone plus合约价为299美元起。
苹果新款iPhone将从9月19日开始出运，9月12日周五开始预定。
苹果并宣布推出“APPLE PAY”支付服务，新款iPhone都将支持APPLE PAY服务，并配备“安全元素”晶片。
苹果称将不会储存信用卡信息，APPLE PAY在每次用户支付时都将使用一次性支付数据和安全代码。APPLE PAY的合作商家包括迪士尼、WHOLE FOODS和麦当劳。
苹果之后宣布推出2010年iPad面世以来的首款新产品智能手表。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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