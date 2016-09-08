焦点：苹果发布iPhone 7但难令人惊艳 部分人士已放眼明年的新品

路透旧金山9月7日 - 苹果周三在年度新品发布活动上推出iPhone 7，新机配备高分辨率摄像头并取消耳机插孔；不过最令人意外之处是，iPhone首次在App Store发行已问世30年的任天堂经典游戏--超级马里奥兄弟。

当天苹果股价变动甚微，而任天堂(7974.T)在美国上市的股票则飙升29%，因为投资者预期超级马里奥将与大热的精灵宝可梦GO一样，成为该公司旗下另一款热门手游。

苹果执行长库克进行的演示中，多数时间都在解释拍照、无线耳机、任天堂游戏和以及新版Apple Watch的技术细节。新的Apple Watch增加了健身功能。

iPhone新品最大的技术改进都已被提前泄漏，苹果自己也在库克介绍新品前发了几条有关改进细节的推特，虽然后来删除了这些推文，但已经令新品失去了新鲜感。

苹果此前公布iPhone在过去两个季度的销量下滑，这令iPhone 7的销售表现变得更加举足轻重。一些消费者和分析师正在考虑等到2017年再说。

“就是想等iPhone 8出来，因为届时是iPhone问世十周年的时候，”在发布会快结束时推特账号LewBruh发文称。“你知道他们会有大动作的。”

但是Gradient Investments LLC的资深投资经理Mike Binger称，新款手机让他认为，苹果进入了一轮不错的的新销售周期。

“我觉得iPhone 7作为换代产品来讲将会取得成功的，”他称。

苹果称，iPhone 7配置1200万像素的摄像头。iPhone 7起售价为649美元，与6相同。iPhone 7 plus配置双摄像头，其中一个为长焦摄像头，起售价为769美元。

两款新机都取消了耳机插孔，一如外界普遍预期。iPhone配件耳机需要插入充电口使用，因此需要适配器才可兼容其他多数有线耳机。苹果提供适配器。

新款手机还可搭配苹果的新无线耳机Air Pods，该耳机将于10月以159美元的价格上市。

Binger称，没有耳机插孔“将可能惹恼一部分人”，但他们会慢慢适应。

苹果称，放弃耳机插孔很需要勇气，公司推出可选的无线耳机Air Pods，顺应无线化的未来趋势。舍弃耳机插孔还提升了立体扬声器的空间，苹果对新机的大多数功能都进行了优化，从摄像头到压敏Home键，再到扩展的内存。

新款手机将从9月16日起向包括中国和美国在内的主要市场出货。

研究公司TECHnalysis的分析师Bob O'Donnell称，苹果新推出的亮黑配色或将比任何科技功能都更受欢迎，反映出智能手机的关键技术创新在放缓。

“虽然iPhone 7 Plus的摄像头有较大改善，但这对多数人来说是加分项，但对其他人而言，取消耳机接口可能抵消那一优势，”他说。

苹果通常每隔一年对iPhone进行重大改进，最近一次是2014年推出的iPhone 6。目前许多人预期这次改进周期会是三年，2017年将推出的iPhone 8才会是真正的亮点。

苹果称，具有防水功能的Apple Watch Series 2将在9月16日开始在逾25个国家发售。

“我预计Watch的销售将大幅改善，”Tech的分析师Patrick Moorhead表示。“现在有Watch的人大多都是早期用户，接下来这个市场的规模可能增长九倍。”

苹果还与运动品牌耐克(NKE.N)合作推出新版的Apple Watch Nike+，其GPS功能可以帮助运动员记录自己的运动轨迹。面对这么强大的竞争对手，运动追踪腕带厂商Fitbit(FIT.N)股价收低2%。

苹果iPhone销量情况图表：tmsnrt.rs/2a56Y0W

(完)