苹果推出新款手机、平板电脑和机顶盒

苹果公司发布一款新型电视机顶盒，可以对语音命令作出反应；同时还有新iPhone手机面世，可感知手指触摸的压力。新款6S和6S Plus手机的尺寸和前一代版本一样，但拍照功能更强，芯片速度也更快，同时增添了新的颜色以及对可感知触摸力量的“3D触摸”功能。鲜有人称赞新款iPad，一些人认为这款iPad尺寸过大。路透