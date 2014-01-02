苹果称从未与美国国家安全局合作留下iPhone“后门”

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透旧金山12月31日 -苹果(AAPL.O)对所谓美国国家安全局开发系统监控iPhone报道作出回应，称他们从未与后者合作，对该机构的监控行为毫不知情。
德国《明镜周刊》近日报道称，美国国家安全局旗下的一个秘密部门开发出特殊装置和软件，入侵并监控包括手机在内的众多计算设备。（欲查看报道内容，请点击here）
报道提及了一份日期为2008年的美国国家安全局图表。这份图表描绘了正在开发的名为“DROPOUTJEEP”的系统，并称该系统是一种“植入软件”，可使监控人员推送、提取并检索来自iPhone的数据，譬如联系人名单。《明镜周刊》称其为“特洛伊木马”，即可帮助黑客入侵受保护系统的恶意软件。
报道并未暗示苹果与美国国家安全局合作留下所谓的后门。
美国国家安全局周二发布声明未对具体报道置评，但称他们对“任何特定技术”的关注，是由外国情报目标对该技术的使用推动的。
“美国小心翼翼地进行情报任务，旨在确保使用同样技术的无辜用户不受影响，”该机构称。
苹果在声明中称：“苹果从未与美国国家安全局合作在包括iPhone在内的我们的任何产品中设下后门。此外，我们对这项所谓针对我们产品的美国国家安全局项目也毫不知情。”
“我们都会继续利用我们的资源领先恶意黑客，保护我们的用户免受来自任何机构及个人的安全攻击。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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