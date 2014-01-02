苹果称从未与美国国家安全局合作留下iPhone“后门”

路透旧金山12月31日 -苹果(AAPL.O)对所谓美国国家安全局开发系统监控iPhone报道作出回应，称他们从未与后者合作，对该机构的监控行为毫不知情。

德国《明镜周刊》近日报道称，美国国家安全局旗下的一个秘密部门开发出特殊装置和软件，入侵并监控包括手机在内的众多计算设备。（欲查看报道内容，请点击here）

报道提及了一份日期为2008年的美国国家安全局图表。这份图表描绘了正在开发的名为“DROPOUTJEEP”的系统，并称该系统是一种“植入软件”，可使监控人员推送、提取并检索来自iPhone的数据，譬如联系人名单。《明镜周刊》称其为“特洛伊木马”，即可帮助黑客入侵受保护系统的恶意软件。

报道并未暗示苹果与美国国家安全局合作留下所谓的后门。

美国国家安全局周二发布声明未对具体报道置评，但称他们对“任何特定技术”的关注，是由外国情报目标对该技术的使用推动的。

“美国小心翼翼地进行情报任务，旨在确保使用同样技术的无辜用户不受影响，”该机构称。

苹果在声明中称：“苹果从未与美国国家安全局合作在包括iPhone在内的我们的任何产品中设下后门。此外，我们对这项所谓针对我们产品的美国国家安全局项目也毫不知情。”

“我们都会继续利用我们的资源领先恶意黑客，保护我们的用户免受来自任何机构及个人的安全攻击。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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