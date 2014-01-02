苹果称从未与美国国家安全局合作留下iPhone“后门”

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山12月31日 - 苹果 对所谓美国国家安全局开发系统监控iPhone报导作出回应，称他们从未与后者合作，对该机构的监控行为毫不知情。
德国《明镜周刊》近日报导称，美国国家安全局旗下的一个秘密部门开发出特殊装置和软件，入侵并监控包括手机在内的众多计算设备。（欲查看报导内容，请点击here）
报导提及了一份日期为2008年的美国国家安全局图表。这份图表描绘了正在开发的名为“DROPOUTJEEP”的系统，并称该系统是一种“植入软件”，可使监控人员推送、提取并检索来自iPhone的数据，譬如联系人名单。《明镜周刊》称其为“特洛伊木马”，即可帮助黑客入侵受保护系统的恶意软件。
报导并未暗示苹果与美国国家安全局合作留下所谓的后门。
美国国家安全局周二发布声明未对具体报导置评，但称他们对“任何特定技术”的关注，是由外国情报目标对该技术的使用推动的。
“美国小心翼翼地进行情报任务，旨在确保这些同样技术的无辜用户不受影响，”该机构称。
苹果在声明中称：“苹果从未与美国国家安全局合作在包括iPhone在内的我们的任何产品中设下后门。此外，我们对这项所谓针对我们产品的美国国家安全局项目也毫不知情。”
“我们都会继续利用我们的资源领先恶意黑客，保护我们的用户免受来自任何机构及个人的安全攻击。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。