苹果与芯片商NXP合作为新款iPhone添加NFC技术--FT

路透8月29日 - 英国金融时报(FT)引述知情人士报导称，苹果(AAPL.O)正与荷兰芯片制造商NXP Semiconductors NV(NXPI.O)合作，在下一代iPhone上添加安全的近场通讯(NFC)。这种技术有助于智能手机用户进行接触式支付(pay by touch)。

该报称，NXP将提供安全的NFC芯片，这种芯片可以让iPhone连接支付终端或票务系统。

通过NFC技术，将智能手机与其他设备接触，就能以无线方式相互联络。

苹果已经邀请媒体参加9月9日于总部所在地加州库比蒂诺举办的“特别活动”，届时料推出新款iPhone。

非日常工作时间，苹果和NXP都没有立即置评。(完)

(编译 朱晓军；审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。