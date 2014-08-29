苹果与芯片商NXP合作为新款iPhone添加NFC技术--FT

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透8月29日 - 英国金融时报(FT)引述知情人士报导称，苹果(AAPL.O)正与荷兰芯片制造商NXP Semiconductors NV(NXPI.O)合作，在下一代iPhone上添加安全的近场通讯(NFC)。这种技术有助于智能手机用户进行接触式支付(pay by touch)。
该报称，NXP将提供安全的NFC芯片，这种芯片可以让iPhone连接支付终端或票务系统。
通过NFC技术，将智能手机与其他设备接触，就能以无线方式相互联络。
苹果已经邀请媒体参加9月9日于总部所在地加州库比蒂诺举办的“特别活动”，届时料推出新款iPhone。
非日常工作时间，苹果和NXP都没有立即置评。(完)
(编译 朱晓军；审校 田建华)
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