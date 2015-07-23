香港《经济日报》：盈利升股价挫 苹果难只吃老本

（7月23日社评）

苹果公布上季业绩后股价急挫，反映苹果靠大屏幕手机与中国市场掩盖创新不足，已后劲难继。苹果正力挖忠心顾客的剩余价值，惟终须不断创新、拓新市场，才能避免步向老化。

全球市值第一的苹果企业前晚公布业绩后，其股价在美股昨早段挫半成。苹果上季盈利增长虽达38%，仍难掩业务疲态，其实自「教主」乔布斯2011年逝世后，苹果的创新动力明显减弱，新舵手库克去年推大屏幕手机、抢攻中国市场，虽能一时掩盖问题，惟后劲渐竭。

一方面，苹果4至6月的财政季度，iPhone智能手机销量按年增三成半，但却非因iPhone有重大技术革新，仅因苹果终面对现实，跟风推大屏幕iPhone 6，引发苹果迷的升级潮。惟大屏幕噱头可一不可再，市场更预料最快9月推出的新一代iPhone 6s创新元素不多，恐难再掀抢机潮。

另一方面，苹果盈利增长引擎是中国市场，其上季的大中华区营业额，按年虽急升1.1倍至132.3亿美元，惟按季实大跌21%，表现更逊美、欧、日。内地智能手机市场渐趋饱和下，全年销量料仅微增3.3%，苹果未来能否藉疲弱的中国市场续推盈利高增长，恐成疑问。

股价的下挫反映市场对苹果的担忧，并非仅一两个季度的表现，而是苹果在失去乔布斯领导下，似渐失去不断创新、创造新需求、开拓新市场，从而带动苹果在一再蜕变中的爆发式成长动力。

事实上，库克在2011年接任后，苹果创新能力显不如昔，如今年4月推售Apple Watch，以图挤进竞争者众的穿戴式智能装置市场，但热潮一瞬即逝，难言成功。

至于推出不到一个月的Apple Music串流音乐服务，苹果亦仅后来者，非创新者，只是藉其庞大用户基础，图挖掘忠心顾客的剩余价值而已。

故苹果前景的关键，实是能否在技术与意念上谋更大突破，如智能汽车、智能家居等新领域打开新天地，若续紧抱旧技术、旧市场，短期内纵可在死忠粉丝中再挤出利润，长远则恐如龟兔赛跑的兔子，终被超赶。

此不单是对苹果的启示，更是对科技界的启示，科技企业若创新创意不足、靠吃老本过活，昔日赢得的品牌光环恐急速消退，正如刚公布业绩的微软、雅虎等「老牌」科企便显老态，业务与股价俱裹足难前，能否突破此困局，是衡量苹果与一众科技公司价值的核心标准。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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