苹果移除Mac OS X浏览器中的Java插件

苹果电脑用户在安装Mac操作系统更新时，苹果公司将移除其电脑浏览器上的旧版甲骨文Java软件。苹果在其支持网站上宣布了这一消息，称如果用户希望访问以Java语言编写的网页内容，需要直接从甲骨文网站下载Java插件。路透