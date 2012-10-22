版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 10月 22日 星期一 11:36 BJT

苹果移除Mac OS X浏览器中的Java插件

苹果电脑用户在安装Mac操作系统更新时，苹果公司将移除其电脑浏览器上的旧版甲骨文Java软件。苹果在其支持网站上宣布了这一消息，称如果用户希望访问以Java语言编写的网页内容，需要直接从甲骨文网站下载Java插件。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐