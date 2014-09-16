苹果两款iPhone新手机预定首日创下400万部的纪录新高

路透9月15日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)新款iPhone手机开放预定首日创下400万部的纪录新高，是两年前推出iPhone 5时的两倍。苹果表示，许多客户要等到下个月才能拿到新手机。

苹果表示，iPhone 6和iPhone 6 Plus的市场需求量超过了供应量；它们的特色是屏幕更大而且电池寿命更长。接受的订单将于周五开始发货，一直持续到10月底。

分析师估计，首日订单量巨大预示首个周末销量或高达1,000万部。

Raymond James分析师表示，他们预计首周末iPhone 6和iPhone 6 Plus的销量将超过900万部。

苹果表示，美国、加拿大、澳洲及其他一些国家的商店将在周五早上开始发售iPhone新款手机。

美国电话电报公司(AT&T)(T.N)、Sprint(S.N)、T-Mobile USTMUS.N及Verizon Wireless(VZ.N)和苹果授权的一些经销商亦将从周五开始销售新款iPhone。

新款iPhone配有名为"Apple Pay"的新支付服务功能，该服务将于下月在美国推出，允许使用者在商店刷手机进行支付。

苹果周一在美国Nasdaq市场略微收低0.03%，报101.63美元。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。