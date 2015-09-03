日本显示器CEO暗示苹果在推出新款iPhone前增加订单

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京9月3日 - 日本显示器公司(JDI)(6740.T)执行长本间充周四表示，该公司的“最大客户”在本月料将推出新款iPhone前增加订单；外界普遍认为该客户是指苹果(AAPL.O)。
本间充称，在中国经济普遍走软情况下，中国智能手机市场疲弱似乎没有影响到苹果的显示器订单。中国是全球最大智能手机市场。
他在接受采访时对路透称，“他们给我们带来更多订单，说‘再多给我们一些，再多给我们多一些’，他们不停地增加订单。”
苹果执行长库克近期在美国CNBC节目中，曾不寻常地发表评论安抚股东对苹果在中国市场业务的忧心。
“我仍认为，长期来说，中国是个前所未有的机会，”库克写的这番话带动苹果股价从较2月纪录高位急挫19%的跌势中反弹。
库克称，过去几周，中国的iPhone激活速度加快，中国的苹果店近期也取得年内的最佳业绩表现。
日本显示器公司2012年通过一笔由政府支持的交易成立，这笔交易将索尼(6758.T)、东芝(6502.T)、日立(6501.T)三家公司陷入经营困境的显示器业务合并在了一起。
该公司起初因为夏普和其他亚洲同行的竞争，处境艰难，但后来在强劲的苹果订单推动下，业务逐步复苏。(完)
(编译 于春红/白云; 审校 张涛/王兴亚)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。