日本显示器CEO暗示苹果在推出新款iPhone前增加订单

路透东京9月3日 - 日本显示器公司(JDI)(6740.T)执行长本间充周四表示，该公司的“最大客户”在本月料将推出新款iPhone前增加订单；外界普遍认为该客户是指苹果(AAPL.O)。

本间充称，在中国经济普遍走软情况下，中国智能手机市场疲弱似乎没有影响到苹果的显示器订单。中国是全球最大智能手机市场。

他在接受采访时对路透称，“他们给我们带来更多订单，说‘再多给我们一些，再多给我们多一些’，他们不停地增加订单。”

苹果执行长库克近期在美国CNBC节目中，曾不寻常地发表评论安抚股东对苹果在中国市场业务的忧心。

“我仍认为，长期来说，中国是个前所未有的机会，”库克写的这番话带动苹果股价从较2月纪录高位急挫19%的跌势中反弹。

库克称，过去几周，中国的iPhone激活速度加快，中国的苹果店近期也取得年内的最佳业绩表现。

日本显示器公司2012年通过一笔由政府支持的交易成立，这笔交易将索尼(6758.T)、东芝(6502.T)、日立(6501.T)三家公司陷入经营困境的显示器业务合并在了一起。

该公司起初因为夏普和其他亚洲同行的竞争，处境艰难，但后来在强劲的苹果订单推动下，业务逐步复苏。(完)

(编译 于春红/白云; 审校 张涛/王兴亚)

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