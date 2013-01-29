《美国个股分析》 苹果股价疲软或削弱对运营商及供应商影响力

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
的确,InvenSense力图争取苹果的业务,但即使没有苹果,InvenSense也已经成为智能手机及平板市场的重要供应商.
但Evercore Partners分析师Mark McKechnie说,随着三星智能手机的市占率越来越高,三星也开始迫使供应商开始接受越来越低的价格.
"三星也是非常会压榨人.小心,你所期望的未必是好事."McKechnie说.
尽管手机出货量不如三星,但苹果仍在市场举足轻重.对许多消费者来说,苹果神圣的地位依然没有动摇.
尽管最近股价下跌,使苹果市值比9月高点缩水超过2,300亿美元,但光是iPhone在上季就为苹果营收进帐306.6亿美元,比微软同期整体营收多出43%.
哈佛大学商学院教授David Yoffie说,"'长期来看,如果无法找出创新的新方法,那么苹果的压力肯定会越来越大."
"苹果会变出什么戏法再度改写产业面貌?"财富管理公司Morris Capital Advisors大型股策略主管Joseph Doyle问道."如果苹果做不到,它就变成了很糟的股票投资吗?不,这只是让它变得更像其他股票."(完)
(编译 李春喜/王翔琼/李爽/兰秀娟/李婷仪; 审校 王丽鑫/蔡美珍)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。