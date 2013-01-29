《美国个股分析》 苹果股价疲软或削弱对运营商及供应商影响力

的确,InvenSense力图争取苹果的业务,但即使没有苹果,InvenSense也已经成为智能手机及平板市场的重要供应商.

但Evercore Partners分析师Mark McKechnie说,随着三星智能手机的市占率越来越高,三星也开始迫使供应商开始接受越来越低的价格.

"三星也是非常会压榨人.小心,你所期望的未必是好事."McKechnie说.

尽管手机出货量不如三星,但苹果仍在市场举足轻重.对许多消费者来说,苹果神圣的地位依然没有动摇.

尽管最近股价下跌,使苹果市值比9月高点缩水超过2,300亿美元,但光是iPhone在上季就为苹果营收进帐306.6亿美元,比微软同期整体营收多出43%.

哈佛大学商学院教授David Yoffie说,"'长期来看,如果无法找出创新的新方法,那么苹果的压力肯定会越来越大."

"苹果会变出什么戏法再度改写产业面貌?"财富管理公司Morris Capital Advisors大型股策略主管Joseph Doyle问道."如果苹果做不到,它就变成了很糟的股票投资吗?不,这只是让它变得更像其他股票."(完)